Власти увеличат возраст тех, кто сможет получать лекарства через «Круг добра»

Президент России Владимир Путин 27 декабря заявил, что власти будут увеличивать возраст тех, кто сможет получать лекарства через фонд «Круг добра».

Фонду «Круг добра» разрешат закупать «Золгенсму» до ввода в оборот

По его словам, власти будут стараться, чтобы воспользоваться препаратами смогло как можно больше людей.

Глава Альянса фармацевтических ассоциаций Виктория Преснякова в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» отмечала, что аптеки не имеют права продавать незарегистрированные препараты, такие лекарства и вакцины могут быть использованы лишь в исключительных случаях.

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ТЕГИ:ЛекарстваРоссия
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