Коронавирус стал усиливать восприимчивость организма к стрессу и внешней среде

Последствия перенесенного коронавируса остаются серьезными, но он поменял структуру собственного воздействия на организм, сообщает ТАСС со ссылкой на специалистов.

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По их словам, COVID-19 начал усиливать восприимчивость к стрессу и агрессии со стороны иных вирусов и внешней среды. Вирус частично нарушает функционирование органов, а также «стирает» иммунитет и усиливает восприимчивость организма к факторам стресса. Он также влияет на память и нервную систему в целом.

Напомним, енотовидные собаки с Уханьского рынка могли быть причиной пандемии коронавируса, сообщает издание New York Times со ссылкой на исследование международной группы вирусологов.

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ФОТО: Centers for Disease Control and Prevention
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