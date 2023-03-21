Коронавирус стал усиливать восприимчивость организма к стрессу и внешней среде

По их словам, COVID-19 начал усиливать восприимчивость к стрессу и агрессии со стороны иных вирусов и внешней среды. Вирус частично нарушает функционирование органов, а также «стирает» иммунитет и усиливает восприимчивость организма к факторам стресса. Он также влияет на память и нервную систему в целом.

Напомним, енотовидные собаки с Уханьского рынка могли быть причиной пандемии коронавируса, сообщает издание New York Times со ссылкой на исследование международной группы вирусологов.

