СМИ: Пандемия коронавируса могла начаться из-за енотовидных собак из Уханя

По данным газеты, такое заявление учёных может являться доказательством возможности передачи вируса от животных человеку. Енотовидные собаки продавались на рынке в Ухане нелегально, говорится в публикации.

Ранее вирусологи заявляли, что весеннего подъема заболеваемости COVID-19 в России не ожидается. По их словам, подъем заболеваемости идет в том случае, когда появляется новая разновидность коронавируса. При этом тенденция такая, что каждый следующий подъем меньше предыдущего.

