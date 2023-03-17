СМИ: Пандемия коронавируса могла начаться из-за енотовидных собак из Уханя

Енотовидные собаки с Уханьского рынка могли быть причиной пандемии коронавируса, сообщает издание New York Times со ссылкой на исследование международной группы вирусологов.

В России снизилась заболеваемость гриппом и коронавирусом

По данным газеты, такое заявление учёных может являться доказательством возможности передачи вируса от животных человеку. Енотовидные собаки продавались на рынке в Ухане нелегально, говорится в публикации.

Ранее вирусологи заявляли, что весеннего подъема заболеваемости COVID-19 в России не ожидается. По их словам, подъем заболеваемости идет в том случае, когда появляется новая разновидность коронавируса. При этом тенденция такая, что каждый следующий подъем меньше предыдущего.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:КитайСобакиКоронавирус

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