СМИ: Пандемия коронавируса могла начаться из-за енотовидных собак из Уханя
Енотовидные собаки с Уханьского рынка могли быть причиной пандемии коронавируса, сообщает издание New York Times со ссылкой на исследование международной группы вирусологов.
По данным газеты, такое заявление учёных может являться доказательством возможности передачи вируса от животных человеку. Енотовидные собаки продавались на рынке в Ухане нелегально, говорится в публикации.
Ранее вирусологи заявляли, что весеннего подъема заболеваемости COVID-19 в России не ожидается. По их словам, подъем заболеваемости идет в том случае, когда появляется новая разновидность коронавируса. При этом тенденция такая, что каждый следующий подъем меньше предыдущего.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
22,5 млн+12 915 / сут.
Умерли
397 тыс.+35 / сут.
Выздоровели
21,8 млн+12 149 / сут.
- «Реал» и «Челси» встретятся в четвертьфинале Лиги чемпионов
- В Киеве сократят комендантский час
- Минобороны РФ: Мобилизованные отправились в первый отпуск
- СМИ: Пандемия коронавируса могла начаться из-за енотовидных собак из Уханя
- VK продала одного из лидеров кибеспорта Virtus.pro за 174 млн рублей
- Санду обвинила оппозицию в связях с Россией
- «Краснодар» сыграет с «Ростовом» в полуфинале Пути регионов в Кубке России
- Сальдо: российские военные взяли под свой контроль Каховское водохранилище
- Объявлен окончательный состав сборной России по футболу на мартовский сбор
- Телеграм: Падают дроны, банки и «Оскары»
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru