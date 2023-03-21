Байден распорядился рассекретить данные разведки о происхождении COVID-19

Американский лидер Джо Байден подписал закон, из которого следует, что национальная разведка должна рассекретить имеющиеся у нее сведения о происхождении коронавируса, сообщают «Известия» со ссылкой на Белый дом.

СМИ: Пандемия коронавируса могла начаться из-за енотовидных собак из Уханя

По словам президента, необходимо разобраться в происхождении COVID-19, чтобы предотвратить эпидемии в будущем. Байден пообещал, что Вашингтон рассекретит как можно больше имеющихся в наличии сведений.

Ранее конгрессмены потребовали от Байдена раскрыть информацию о происхождении коронавируса

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

ФОТО: Centers for Disease Control and Prevention
ТЕГИ:ЭпидемияКоронавирусДжо Байден

Горячие новости

Все новости

партнеры