Байден распорядился рассекретить данные разведки о происхождении COVID-19
Американский лидер Джо Байден подписал закон, из которого следует, что национальная разведка должна рассекретить имеющиеся у нее сведения о происхождении коронавируса, сообщают «Известия» со ссылкой на Белый дом.
По словам президента, необходимо разобраться в происхождении COVID-19, чтобы предотвратить эпидемии в будущем. Байден пообещал, что Вашингтон рассекретит как можно больше имеющихся в наличии сведений.
Ранее конгрессмены потребовали от Байдена раскрыть информацию о происхождении коронавируса
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru