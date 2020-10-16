Контрастный душ и маски. Как уберечься от осенней простуды

В центре европейской России началось похолодание – так называемое предзимье. Солнечного тепла теперь будет меньше, а с приходом холодов обычно растёт заболеваемость вирусными инфекциями. Сейчас это грипп, ОРВИ и коронавирус.

Терапевт-иммунолог Владислав Жемчугов в эфире НСН рассказал, как укрепить здоровье, чтобы не заболеть.

«Специально что-то есть или пить не надо, и так всего достаточно. Главное – не переедать. Самое лучшее – это контрастный душ. Надо начать с минимальной разницы температур и за две-три недели дойти до максимума, горячей и холодной воды. Раза три утром. И тогда будет очень хорошая готовность к перепадам температур на улице», - сказал Жемчугов.