Врач рассказал, как повысить иммунитет в сезон пандемии

Заболеваемость коронавирусом в России, как и во всём мире, вновь растёт. инфекционист Евгений Тимаков рассказал, как подготовить организм к вирусной атаке.

По его словам, чтобы не заболеть инфекцией или перенести её в лёгкой форме, должна быть всё время увлажнённая слизистая для этого нужно избегать сухого воздуха.

«Если слизистая увлажнённая, то когда мы приходим с работы или из школы, достаточно умыться, промыть носоглотку физраствором, и мы таким образом смываем тот вирус, который не успел проникнуть под слизистую и размножиться. Это в разы снижает вирусную нагрузку. А при коронавирусе как раз основное – это количество вируса, которое попало в организм, вирусная нагрузка. И нам нужно её снижать любыми способами», – пояснил собеседник «Радио 1».

Кроме того, для поддержания иммунитета необходимо здоровое питание и физическая активность на свежем воздухе. Он также порекомендовал принимать витамин D.

Ещё одним важным способом тренировки иммунитета являются постоянные столкновения с возбудителями различных инфекций. Особенно это важно в условиях пандемии коронавируса.

«Сезонные ОРВИ действительно помогают укрепить иммунитет. И было очень большой ошибкой заставить всех сидеть три месяца на изоляции, без контактов друг с другом. Организм за это время забывает, что такое другие инфекции и вирусы и перестаёт тренировать иммунитет. Не приобретённый иммунитет к конкретным возбудителям болезней, а общий иммунитет, который в нас заложен природой. Этот общий иммунитет должен всё время тренироваться. А так как иммунный ответ на коронавирус в основном не только антительный, но ещё так называемый антиклеточный, тот самый – врождённый, его нужно постоянно тренировать», – подытожил врач.

