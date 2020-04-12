Иммунолог рекомендовал забыть про имбирь и заняться зарядкой

При этом иммунолог порекомендовал увеличить физическую активность во время самоизоляции, чтобы повысить защитные функции организма, чаще проветривать помещения и меньше есть.

«Конечно, когда человек постоянно находится дома и мало двигается, он ослабевает. Поэтому, в первую очередь, необходимо движение. Нужно пользоваться тренажером, сколько есть сил и времени. Если нет тренажера и нет возможности его купить, значит – берем стул, садимся, ноги – под диван и качаем пресс. Еще прыгалки, прыжки, ходьба, бег.

И, конечно, надо проветривать помещение – обеспечить постоянный приток свежего воздуха. Если очень горячие батареи, можно их закрыть чем-то или дозвониться в ЖЕУ, чтобы там сделали их температуру ниже.

Не переедать. Алкоголь – в меру», - заявил Жемчугов.

Ранее первый зампред комитета Госдумы по образованию и науке, бывший главный санитарный врач России Геннадий Онищенко в эфире НСН поспорил с прогнозом об окончании пандемии коронавируса в России.

«Мы закончим с этой проблемой, когда выздоровеет последний больной и пройдет еще 14 дней с окончания этого срока. Давайте не будем назначать конкретную дату, а будем работать.

Еще раз повторю, что проблема гиперболизирована. Заболевших на Земле 1,5 млн. В то время, как самая захудалая эпидемия гриппа охватывает 390-400 млн человек каждый год. При этом умирают от 200 до 700 тысяч человек. Но упрощать не надо - для каждого из нас коронавирус серьезен. Каждый из нас ответственен перед своими близкими и своим здоровьем», - отметил собеседник НСН.

