Иммунолог рекомендовал забыть про имбирь и заняться зарядкой
Врач-иммунолог, доктор медицинских наук Владислав Жемчугов в эфире НСН дал рекомендации по укреплению здоровья во время самоизоляции.
Федеральная антимонопольная служба (ФАС) совместно с Общероссийским народным фронтом (ОНФ) провели исследования и зафиксировали снижение цен на имбирь, спрос на который вырос из-за коронавируса COVID-19, сообщает «Российская газета».
Отмечается, что в настоящее время крупные торговые сети устранили дефицит продукта. В результате цены в супермаркетах выровнялись, его стоимость колеблется в пределах от 400 до 700 рублей за килограмм.
Врач-иммунолог, доктор медицинских наук Владислав Жемчугов в эфире НСН заявил, что нет подтвержденных данных о положительном влиянии на иммунитет каких-либо продуктов.
«Нет никаких клинических исследований и данных по каким-либо иммуномодуляторам, которые принято считать природными, в том числе при короновирусе», - заявил эксперт.
При этом иммунолог порекомендовал увеличить физическую активность во время самоизоляции, чтобы повысить защитные функции организма, чаще проветривать помещения и меньше есть.
«Конечно, когда человек постоянно находится дома и мало двигается, он ослабевает. Поэтому, в первую очередь, необходимо движение. Нужно пользоваться тренажером, сколько есть сил и времени. Если нет тренажера и нет возможности его купить, значит – берем стул, садимся, ноги – под диван и качаем пресс. Еще прыгалки, прыжки, ходьба, бег.
И, конечно, надо проветривать помещение – обеспечить постоянный приток свежего воздуха. Если очень горячие батареи, можно их закрыть чем-то или дозвониться в ЖЕУ, чтобы там сделали их температуру ниже.
Не переедать. Алкоголь – в меру», - заявил Жемчугов.
Ранее первый зампред комитета Госдумы по образованию и науке, бывший главный санитарный врач России Геннадий Онищенко в эфире НСН поспорил с прогнозом об окончании пандемии коронавируса в России.
«Мы закончим с этой проблемой, когда выздоровеет последний больной и пройдет еще 14 дней с окончания этого срока. Давайте не будем назначать конкретную дату, а будем работать.
Еще раз повторю, что проблема гиперболизирована. Заболевших на Земле 1,5 млн. В то время, как самая захудалая эпидемия гриппа охватывает 390-400 млн человек каждый год. При этом умирают от 200 до 700 тысяч человек. Но упрощать не надо - для каждого из нас коронавирус серьезен. Каждый из нас ответственен перед своими близкими и своим здоровьем», - отметил собеседник НСН.
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