Коечный фонд для больных COVID-19 в России заполнен на 81%

Всего для зараженных коронавирусной инфекцией в стране подготовлены 126,2 тыс. мест, передает Ura.ru. В ведомстве сообщили, что сейчас наблюдается прогнозируемый ранее экспертами подъем заболеваемости.

На случай неблагоприятного развития событий был сформирован «мобилизационный потенциал», пишет «Газета.ру».

Профессор вирусологии Института имени Гамалеи Анатолий Альштейн в беседе с НСН предрек рост заболеваемости коронавирусом в России.

«По-видимому, будет увеличение заболеваемости. Вирус достаточно заразный, его достаточно много. Погода становится холоднее. Так что вполне возможно, что рост будет. Надеюсь, что не такой как был в первую волну. Которая, по сути, дела и продолжается», - сказал вирусолог.



