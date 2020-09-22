Коечный фонд для больных COVID-19 в России заполнен на 81%

Выделенный под больных COVID-19 коечный фонд заполнен в России более чем на 81%. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на Минздрав.

Глава Алтайского края заразился коронавирусом

Всего для зараженных коронавирусной инфекцией в стране подготовлены 126,2 тыс. мест, передает Ura.ru. В ведомстве сообщили, что сейчас наблюдается прогнозируемый ранее экспертами подъем заболеваемости.

На случай неблагоприятного развития событий был сформирован «мобилизационный потенциал», пишет «Газета.ру».

Профессор вирусологии Института имени Гамалеи Анатолий Альштейн в беседе с НСН предрек рост заболеваемости коронавирусом в России.

«По-видимому, будет увеличение заболеваемости. Вирус достаточно заразный, его достаточно много. Погода становится холоднее. Так что вполне возможно, что рост будет. Надеюсь, что не такой как был в первую волну. Которая, по сути, дела и продолжается», - сказал вирусолог.


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ФОТО: pixabay.com
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