Коечный фонд для больных COVID-19 в России заполнен на 81%
Выделенный под больных COVID-19 коечный фонд заполнен в России более чем на 81%. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на Минздрав.
Всего для зараженных коронавирусной инфекцией в стране подготовлены 126,2 тыс. мест, передает Ura.ru. В ведомстве сообщили, что сейчас наблюдается прогнозируемый ранее экспертами подъем заболеваемости.
На случай неблагоприятного развития событий был сформирован «мобилизационный потенциал», пишет «Газета.ру».
Профессор вирусологии Института имени Гамалеи Анатолий Альштейн в беседе с НСН предрек рост заболеваемости коронавирусом в России.
«По-видимому, будет увеличение заболеваемости. Вирус достаточно заразный, его достаточно много. Погода становится холоднее. Так что вполне возможно, что рост будет. Надеюсь, что не такой как был в первую волну. Которая, по сути, дела и продолжается», - сказал вирусолог.
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