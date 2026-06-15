«По кирпичику»: Каллас призвала разрушать экономику России
Евросоюз продолжает разрушать экономику России. Как пишет RT, с таким утверждением выступила глава евродипломатии Кая Каллас.
В её заявлении, которое распространила пресс-служба Европейской службы внешних действий, говорится, что с этой целью был одобрен очередной пакет санкций, который направлен на усиление давления на Москву.
«Параллельно ведётся работа над более широким пакетом санкций... Кирпичик за кирпичиком мы разрушаем основы российской военной экономики», — указала дипломат.
Ранее Каллас выступила с предложением включить поименно всех участников СВО в санкционный список сообщества, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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