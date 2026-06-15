Рособрнадзор объявил предостережения 19 вузам из-за нарушений

Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки (Рособрнадзор) объявила предостережения 19 высшим учебным заведениям о недопустимости нарушения обязательных требований. Соответствующая информация размещена в официальном канале ведомства в мессенджере «Макс».

Рособрнадзор предложил образовательным учреждениям принять меры по обеспечению соблюдения требований в рамках федерального государственного контроля в сфере образования.