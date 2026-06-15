Рособрнадзор объявил предостережения 19 вузам из-за нарушений
Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки (Рособрнадзор) объявила предостережения 19 высшим учебным заведениям о недопустимости нарушения обязательных требований. Соответствующая информация размещена в официальном канале ведомства в мессенджере «Макс».
Рособрнадзор предложил образовательным учреждениям принять меры по обеспечению соблюдения требований в рамках федерального государственного контроля в сфере образования.
Среди получивших предостережения оказались Российский университет дружбы народов имени Патриса Лумумбы, Московский институт предпринимательства и права, Казанский институт финансов, экономики и информатики, а также Федеральный институт цифровой трансформации в сфере образования.
В список также попали: Удмуртский государственный аграрный университет, Южно-Уральский государственный медицинский университет, Адыгейский государственный университет.
Информация об объявленных предостережениях размещена в Едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий.
В конце мая Рособрнадздо выявил нарушения в трёх московских вузах, передаёт Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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