Глава Иркутской области назвал предварительную причину крушения Ту-22М3

Он также добавил, самолёт упал в Боханском районе. Члены экипажа были доставлены в больницу и проходят обследования.

«По предварительным данным, состояние троих членов экипажа - лёгкой степени тяжести, одного - средне тяжёлое. Их жизни ничего не угрожает», - указал глава области.

Ранее в Минобороны РФ заявили, что Бомбардировщик Ту-22М3 потерпел крушение в Иркутской области в ходе планового учебно-тренировочного полёта, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

