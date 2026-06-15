Глава Иркутской области назвал предварительную причину крушения Ту-22М3

Причиной крушения бомбардировщика Ту-22М3 в Иркутской области, по предварительным данным, стал отказ двигателей. Как пишет RT, об этом заявил губернатор региона Игорь Кобзев.

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Он также добавил, самолёт упал в Боханском районе. Члены экипажа были доставлены в больницу и проходят обследования.

«По предварительным данным, состояние троих членов экипажа - лёгкой степени тяжести, одного - средне тяжёлое. Их жизни ничего не угрожает», - указал глава области.

Ранее в Минобороны РФ заявили, что Бомбардировщик Ту-22М3 потерпел крушение в Иркутской области в ходе планового учебно-тренировочного полёта, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:Иркутская ОбластьКрушение СамолетаТу-22м3

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