Директор Ассоциации операторов микромобильности Ксения Эрдман в беседе с НСН связала рост ДТП с увеличением на дорогах частных самокатов. Она отметила, что в снижении статистики по авариям с участием средств индивидуальной мобильности (СИМ) поможет строительство выделенных полос, фото и видеофиксация нарушений и повышение штрафов.

Аварийность с электросамокатами в России выросла на 32% за пять месяцев 2026 года: всего произошло 1,16 тыс. таких происшествий, основная часть — из-за нарушений ПДД катающимися. Погибло 11 человек, 1,23 тыс.— пострадало, говорится в отчете ГИБДД. В тройку регионов с наибольшим количеством аварий вошли Москва (263), Санкт-Петербург (101), Краснодарский край (88).

«Какое соотношение в этой статистике занимают прокатные самокаты, а какое частные – неизвестно. В прошлые сезоны на ДТП с частными самокатами приходилась львиная доля. Я отмечаю сейчас на дорогах появилось большее количество частных самокатов. Даже по сравнению с прошлым сезоном очень многие покупают собственную технику по разным причинам. В Москве это связано, скорее всего, с ограничениями. Люди предпочитают собственный транспорт, чтобы не платить штрафы. В других городах ужесточение мер влияет на то, чтобы люди покупали собственный транспорт. А в долгосрочной перспективе это более экономически выгодно», - пояснила Эрдман.