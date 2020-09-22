Глава Алтайского края заразился коронавирусом
Губернатор Алтайского края Виктор Томенко заразился коронавирусом. Он сдал тест на COVID-19, который оказался положительным. Глава региона перешел на дистанционный режим работы, сообщили в пресс-службе краевой администрации.
19 сентября губернатор Саратовской области Валерий Радаев сообщил в Instagram, что ушел на самоизоляцию из-за заражения коронавирусной инфекцией. А в конце августа глава Тувы Шолбан Кара-оол признался, что во второй раз заразился коронавирусом, передает Ura.ru. Ранее он уже перенёс заболевание в конце мая - начале июня.
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