Глава Алтайского края заразился коронавирусом

Губернатор Алтайского края Виктор Томенко заразился коронавирусом. Он сдал тест на COVID-19, который оказался положительным. Глава региона перешел на дистанционный режим работы, сообщили в пресс-службе краевой администрации.

Массовая вакцинация от COVID-19 может начаться уже в декабре

19 сентября губернатор Саратовской области Валерий Радаев сообщил в Instagram, что ушел на самоизоляцию из-за заражения коронавирусной инфекцией. А в конце августа глава Тувы Шолбан Кара-оол признался, что во второй раз заразился коронавирусом, передает Ura.ru. Ранее он уже перенёс заболевание в конце мая - начале июня.


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ФОТО: пресс-служба правительства Алтайского края
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