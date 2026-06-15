Власти Великобритании запретят соцсети, YouTube и Twitch детям до 16 лет

По словам политика, разрабатываемый законопроект о запрете также затронет стриминговые сервисы, например, Twitch, а также видеоплатформу YouTube.

«Родители хотят, чтобы их дети были в безопасности и были счастливы, но онлайн-мир сделал это сложнее, чем когда-либо», - указал Стармер.

Премьер добавил, что кабмин постарается одобрить законопроект до новогодних праздников. Планируется, что действовать документ начнёт уже весной 2027 года.

Ранее в Минцифры РФ заявили, что платформа Roblox снова стала доступна для пользователей из России, так как платформа реализовала целый комплекс мер для дополнительной защиты детей, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

