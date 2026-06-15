В Брянской области при ударе ВСУ погибли три человека
Три человека погибли в Брянской области в результате удара украинских беспилотников. Об этом заявил врио губернатора региона Егор Ковальчук.
По его словам, удар был нанесён близ посёлка Селище Почепского района во время проведения сельхозработ в поле АПХ «Мираторг»
«Погибли трое механизаторов. Родным и близким погибших будет оказана вся необходимая материальная помощь», - написал глава области в своём канале в «Максе».
Ранее губернатор Тульской области Дмитрий Миляев заявил, что украинские БПЛ атаковали жилой сектор в городском округе Тула, погибли три человека, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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