Роспотребнадзор зафиксировал в России первый случай «попкорновой болезни»

Первый случай «попкорновой болезни» EVALI, которую вызывает курение вейпа, зафиксировали в Томске. Об этом сообщили в Роспотребнадзоре. «Попкорновая болезнь» — это облитерирующий бронхиолит, заболевание, поражающее бронхиолы. Проявляется оно в виде воспаления, образования рубцов, сужения бронхиол. Заметить его можно при прослушивании легких, которые издают звук, напоминающий треск лопающегося попкорна.

Минздрав России ранее сообщил в своем Telegram-канале, что вейпы и электронные сигареты вызывают болезнь легких — EVALI. Для нее характерны высокая температура, общая слабость и недомогание, кашель, одышка и патологические изменения в легких.

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В электронных сигаретах содержится гораздо более токсичный никотин, чем в обычных сигаретах, он быстрее вызывает привыкание и наносит удар по легким, сердцу и сосудам. Об этом НСН рассказала пульмонолог, доктор медицинских наук, руководитель Центра профилактики и контроля потребления табака ФГБУ «НМИЦ ТПМ» Минздрава России Маринэ Гамбарян. Она отметила, что EVALI впервые была диагностирована в США, причем все заболевшие употребляли вейпы.



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ФОТО: РИА Новости / Алексей Майшев
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