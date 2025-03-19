Роспотребнадзор зафиксировал в России первый случай «попкорновой болезни»

Первый случай «попкорновой болезни» EVALI, которую вызывает курение вейпа, зафиксировали в Томске. Об этом сообщили в Роспотребнадзоре. «Попкорновая болезнь» — это облитерирующий бронхиолит, заболевание, поражающее бронхиолы. Проявляется оно в виде воспаления, образования рубцов, сужения бронхиол. Заметить его можно при прослушивании легких, которые издают звук, напоминающий треск лопающегося попкорна.

Минздрав России ранее сообщил в своем Telegram-канале, что вейпы и электронные сигареты вызывают болезнь легких — EVALI. Для нее характерны высокая температура, общая слабость и недомогание, кашель, одышка и патологические изменения в легких.