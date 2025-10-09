Во Франции выпустили почтовую марку с ароматом круассана

По информации газеты, тираж марки, которую оценили в 2,10 евро ограничен - всего 594 тысячи экземпляров. Предназначена она для международной корреспонденции.

Отмечается, что выпуск ароматизированной марки приурочен к конкурсу на лучший круассан и «отдаёт дань уважения любимому пирожному французов».

Ранее в Госдуме РФ предложили исключить из списка социально значимых товаров такие продукты, как, например, круассаны и рёбрышки, которые могут быть для покупателей дорогими, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

