Бывший замначальника ГИБДД Челябинска арестован по делу о взятках

В Челябинске арестован бывший заместитель начальника городской Госавтоинспекции Олег Жиляев, которого обвиняют в превышении полномочий и получении взятки. Об этом сообщили в региональном управлении Следственного комитета.

По данным ведомства, Жиляев был задержан накануне сотрудниками УФСБ и СК. Суд удовлетворил ходатайство следователя и избрал для него меру пресечения в виде заключения под стражу до 8 декабря 2025 года.