Бывший замначальника ГИБДД Челябинска арестован по делу о взятках

В Челябинске арестован бывший заместитель начальника городской Госавтоинспекции Олег Жиляев, которого обвиняют в превышении полномочий и получении взятки. Об этом сообщили в региональном управлении Следственного комитета.

По данным ведомства, Жиляев был задержан накануне сотрудниками УФСБ и СК. Суд удовлетворил ходатайство следователя и избрал для него меру пресечения в виде заключения под стражу до 8 декабря 2025 года.

Следствие считает, что, занимая должность заместителя главы областного ГИБДД, с января 2024-го по май 2025 года Жиляев покровительствовал предпринимателю в сфере дорожного хозяйства. По версии следствия, он освобождал технику коммерческой фирмы от штрафов за нарушения ПДД и содействовал ускоренному согласованию проектной документации при дорожных работах.

Обвинение предъявлено по пункту «е» ч. 3 ст. 286 УК (превышение должностных полномочий из корыстной заинтересованности) и пункту «в» ч. 5 ст. 290 УК (получение взятки в крупном размере). По данным источников в правоохранительных органах, Жиляев получал вознаграждения от учредителя компании «Капиталстрой» Ромика Варданяна, передает передает «Радиоточка НСН».

ФОТО: РИА Новости / Алексей Майшев
