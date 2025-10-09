Бывший замначальника ГИБДД Челябинска арестован по делу о взятках
В Челябинске арестован бывший заместитель начальника городской Госавтоинспекции Олег Жиляев, которого обвиняют в превышении полномочий и получении взятки. Об этом сообщили в региональном управлении Следственного комитета.
По данным ведомства, Жиляев был задержан накануне сотрудниками УФСБ и СК. Суд удовлетворил ходатайство следователя и избрал для него меру пресечения в виде заключения под стражу до 8 декабря 2025 года.
Следствие считает, что, занимая должность заместителя главы областного ГИБДД, с января 2024-го по май 2025 года Жиляев покровительствовал предпринимателю в сфере дорожного хозяйства. По версии следствия, он освобождал технику коммерческой фирмы от штрафов за нарушения ПДД и содействовал ускоренному согласованию проектной документации при дорожных работах.
Обвинение предъявлено по пункту «е» ч. 3 ст. 286 УК (превышение должностных полномочий из корыстной заинтересованности) и пункту «в» ч. 5 ст. 290 УК (получение взятки в крупном размере). По данным источников в правоохранительных органах, Жиляев получал вознаграждения от учредителя компании «Капиталстрой» Ромика Варданяна, передает передает «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Трамп заявил о предстоящей поездке в Египет для подписания соглашения по Газе
- Туристический автобус из Ставрополья попал в аварию в Абхазии, есть погибший
- «Не может быть!»: Затулин не поверил в восстановление «союзничества» РФ и Баку
- Ни денег, ни просмотров: Тренд на микродрамы в России назвали преждевременным
- Следствие просит арестовать блогера Сюткина по делу о фейках о ВС РФ
- Трамп заявил, что следующим после Газы урегулируют конфликт на Украине
- Бывший замначальника ГИБДД Челябинска арестован по делу о взятках
- ВСУ подорвали аммиакопровод «Тольятти-Одесса»
- Торговые центры поспорили с Госдумой из-за контактных зоопарков
- Микроменеджмент назвали одной из частых причин увольнений россиян
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru