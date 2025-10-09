Онлайн-кинотеатр Wink представил раздел «Сторис» с вертикальными сериалами. Как сообщили в пресс-службе стриминга, на данный момент к просмотру доступно 44 подобных проекта с короткими сериями продолжительностью до трех минут. При этом один сериал может насчитывать от 60 до 100 эпизодов. Ранее соглашение о развитии на отечественном рынке формата микродрам заключили холдинг МТС Медиа и компания Scroll studios. Бырдин отметил, что пока тренд в России лишь набирает обороты.

«Наши онлайн-кинотеатры запускают этот контент в соответствующих разделах, поддаваясь тренду. Пока рассматривать это как самодостаточный рынок, который создает для подписчиков осязаемую ценность, благодаря которой они подписываются на сервис, преждевременно. Еще не сформировался должный объем всех этих вертикальных микродрам. Какая-то часть аудитории, которая следит за трендами, его уже подхватила, возможно, полюбила. Но пока это не стало массовым явлением в России. С учетом активных действий онлайн-кинотеатров, думаю, это довольно быстро произойдет», - сказал он.