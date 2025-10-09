Следствие просит арестовать блогера Сюткина по делу о фейках о ВС РФ

Следствие ходатайствует о заключении под стражу блогера Павла Сюткина, подозреваемого в распространении фейков о действиях российских военных. Об этом сообщили в пресс-службе Черемушкинского суда Москвы, куда поступило соответствующее ходатайство.

По данным Следственного комитета, Сюткину вменяется пункт «д» ч. 2 ст. 207.3 УК — публичное распространение заведомо ложных сведений об использовании Вооруженных сил России.

Против историка русской кухни Сюткина завели дело о фейках о ВС РФ

Следствие утверждает, что блогер размещал в своем Telegram-канале публикации, содержащие недостоверные данные о действиях российских военнослужащих.

Решение суда о мере пресечения пока не оглашено, передает «Радиоточка НСН».

