Следствие просит арестовать блогера Сюткина по делу о фейках о ВС РФ
Следствие ходатайствует о заключении под стражу блогера Павла Сюткина, подозреваемого в распространении фейков о действиях российских военных. Об этом сообщили в пресс-службе Черемушкинского суда Москвы, куда поступило соответствующее ходатайство.
По данным Следственного комитета, Сюткину вменяется пункт «д» ч. 2 ст. 207.3 УК — публичное распространение заведомо ложных сведений об использовании Вооруженных сил России.
Следствие утверждает, что блогер размещал в своем Telegram-канале публикации, содержащие недостоверные данные о действиях российских военнослужащих.
Решение суда о мере пресечения пока не оглашено, передает «Радиоточка НСН».
