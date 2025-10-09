Микроменеджмент назвали одной из частых причин увольнений россиян

Она пояснила, что в этом случае у сотрудников нет возможности принимать самостоятельные решения, а необходимость получать одобрение на каждое решение приводит к исчезновению инициативы.

Берестова указала, что именно микроменеджмент часто приводит увольнению, так как работники чувствуют недоверие к своим компетенциям, теряют энергию и выгорают.

Эксперт подчеркула, что также страдает и сам руководитель, так как его контроль тормозит процессы. При этом необходимость держать в голове десятки мелких задач мешает сосредоточиться на стратегических вопросах и в итоге «падает эффективность всей компании».

Ранее в независимом профсоюзе «Учитель» заявили, что основной причиной увольнения педагогических работников остается разрыв между ожиданиями и реальностью условий работы, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

