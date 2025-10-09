Микроменеджмент назвали одной из частых причин увольнений россиян
Стиль управления, который называется «микроменеджмент», подразумевает чрезмерный контроль сотрудников со стороны руководителя. Об этом «Газете.Ru» заявила эксперт Роскачества, лидер направления компании Beyond Taylor Алена Берестова.
Она пояснила, что в этом случае у сотрудников нет возможности принимать самостоятельные решения, а необходимость получать одобрение на каждое решение приводит к исчезновению инициативы.
Берестова указала, что именно микроменеджмент часто приводит увольнению, так как работники чувствуют недоверие к своим компетенциям, теряют энергию и выгорают.
Эксперт подчеркула, что также страдает и сам руководитель, так как его контроль тормозит процессы. При этом необходимость держать в голове десятки мелких задач мешает сосредоточиться на стратегических вопросах и в итоге «падает эффективность всей компании».
Ранее в независимом профсоюзе «Учитель» заявили, что основной причиной увольнения педагогических работников остается разрыв между ожиданиями и реальностью условий работы, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
