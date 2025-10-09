Торговые центры крышуют контактные зоопарки из-за высокой прибыли, рассказал зампред комитета Госдумы по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды Владимир Бурматов в разговоре с НСН.



С 1 января 2020 года в России запрещены контактные зоопарки. Однако фактически они продолжают работать. Владельцы таких мест формально регистрируют свою деятельность как выставку животных или даже образовательный центр, что позволяет им обходить запрет. Жители московского района Кунцево привлекли внимание к заведению «Белый кенгуру», который спокойно работает на третьем этаже в торговом центре «Кунцево Плаза». Недовольные посчитали, что животные содержатся там в неудачных условиях. Бурматов предположил, чем ситуация может обернуться для владельцев этого бизнеса.