Депутат Бурматов объяснил, почему не закрывают контактные зоопарки в ТЦ
Запрещенные заведения маскируются в торговых центрах и продолжают работать, заявил НСН Владимир Бурматов.
Торговые центры крышуют контактные зоопарки из-за высокой прибыли, рассказал зампред комитета Госдумы по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды Владимир Бурматов в разговоре с НСН.
С 1 января 2020 года в России запрещены контактные зоопарки. Однако фактически они продолжают работать. Владельцы таких мест формально регистрируют свою деятельность как выставку животных или даже образовательный центр, что позволяет им обходить запрет. Жители московского района Кунцево привлекли внимание к заведению «Белый кенгуру», который спокойно работает на третьем этаже в торговом центре «Кунцево Плаза». Недовольные посчитали, что животные содержатся там в неудачных условиях. Бурматов предположил, чем ситуация может обернуться для владельцев этого бизнеса.
«В законе все строго определено. Прокурор, Роспотребнадзор, администрация муниципалитета могут принимать серьезные меры: крупные штрафы до 150 тысяч рублей для юридических лиц. К тому же, в таких местах возникают вопросы к условиям содержания. Отсутствие нормальных вольеров — это уже жестокое обращение с животными. Если помрет какой-нибудь енот, который находился в тесной клетке или коробке и установят, что это произошло из-за халатности администрации, то это уже уголовное наказание. Если будет причинен вред посетителям нелегально ввезенным животным, то это уже причинение вреда здоровью по неосторожностью. Уголовные перспективы тут вполне реальные», — подчеркнул он.
Депутат объяснил, почему такие места не закрывают.
«Те контактные зоопарки, которые остались, крышуются торговыми центрами. Во-первых, это выгодная площадка, потому что им нужны большие помещения. Во-вторых, это якорные заведения. Родители пошли по магазинам или в кино, а ребенок тусуется в зоопарке. Мы за пять лет закрыли 80% всех таких мест, остальных всячески прикрывают. Они маскируются под выставки животных. Их предупреждают о всех проверках, находятся способы избежать ответственности и закрытия. Это опасные места, так как там содержатся ночные хищники. Их график жизнедеятельности перевернут с ног на голову. Поэтому они натурально звереют. Они ввозятся в Россию нелегально и без прививок, поэтому один укус может привести к ужасным последствиям», — отметил он.
Бурматов также дал совет, куда лучше водить детей посмотреть на животных.
«Если хотите познакомить ребенка с животными, то выбирайте места с лицензией. Форма взаимодействия там с сельскохозяйственными животными: курочками, козочками, лошадьми. Они не могут существовать без человека и выживать. Можно привозить детей на экскурсии на специальные фермы или водить в большие зоопарки. В таких местах звери не принесут никакого вреда. А всевозможные “Погладь енота и бобра” лучше обходить за километр, потому что можно потом провести много времени в больнице», — указал он.
Ранее Бурматов объяснил НСН, почему в России нельзя закрывать океанариумы.
