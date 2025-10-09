Трамп заявил, что следующим после Газы урегулируют конфликт на Украине

Президент США Дональд Трамп заявил, что после успехов в мирных договоренностях по сектору Газа следующим шагом станет урегулирование конфликта между Россией и Украиной.

Выступая на заседании кабинета министров в Белом доме, американский лидер отметил, что его администрация уже добилась прогресса в решении семи вооруженных конфликтов или крупных кризисов.