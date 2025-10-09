Трамп заявил, что следующим после Газы урегулируют конфликт на Украине
Президент США Дональд Трамп заявил, что после успехов в мирных договоренностях по сектору Газа следующим шагом станет урегулирование конфликта между Россией и Украиной.
Выступая на заседании кабинета министров в Белом доме, американский лидер отметил, что его администрация уже добилась прогресса в решении семи вооруженных конфликтов или крупных кризисов.
«Это номер восемь. Мы урегулировали семь войн или крупных конфликтов, и восьмым, как я думаю, станет Россия и Украина. Думаю, это тоже произойдет», — сказал Трамп.
Он не уточнил, о каких конкретно конфликтах идет речь и на какой стадии находятся возможные переговоры по Украине, передает «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Трамп заявил, что следующим после Газы урегулируют конфликт на Украине
- Бывший замначальника ГИБДД Челябинска арестован по делу о взятках
- ВСУ подорвали аммиакопровод «Тольятти-Одесса»
- Торговые центры поспорили с Госдумой из-за контактных зоопарков
- Микроменеджмент назвали одной из частых причин увольнений россиян
- Во Франции выпустили почтовую марку с ароматом круассана
- Курская область получила от Сербии гуманитарную помощь на 472 млн рублей
- Депутат Бурматов объяснил, почему не закрывают контактные зоопарки в ТЦ
- Кнут без пряника: В Госдуме выступили против отработок для учителей-студентов
- Россиянам пообещали снижение цен на съемное жилье
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru