Трамп заявил, что следующим после Газы урегулируют конфликт на Украине

Президент США Дональд Трамп заявил, что после успехов в мирных договоренностях по сектору Газа следующим шагом станет урегулирование конфликта между Россией и Украиной.

Выступая на заседании кабинета министров в Белом доме, американский лидер отметил, что его администрация уже добилась прогресса в решении семи вооруженных конфликтов или крупных кризисов.

Трамп заявил, что разрешить конфликт на Украине сложнее, чем в Газе

«Это номер восемь. Мы урегулировали семь войн или крупных конфликтов, и восьмым, как я думаю, станет Россия и Украина. Думаю, это тоже произойдет», — сказал Трамп.

Он не уточнил, о каких конкретно конфликтах идет речь и на какой стадии находятся возможные переговоры по Украине, передает «Радиоточка НСН».

