Вооружённые силы Украины, с целтю снижения темпов наступления российской армии, заминировали ответвление аммиакопровода «Тольятти-Одесса». Об этом заявили в Минобороны РФ.

Кимаковский: ВСУ частично разрушили шахту «Краснолиманская» в ДНР

В ведомстве указали, что был заминирован участок, находящийся в районе 2,5 км восточнее населенного пункта Русин Яр в ДНР.

«При отступлении подразделений ВСУ днём 9 октября 2025 года указанный трубопровод был подорван, что привело к выбросу остатков аммиака», - говорится в сообщении.

Отмечается, что среди российских военнослужащих никто не пострадал.

Ранее в Минобороны РФ заявили, что ВСУ подорвали участок аммиакопровода «Тольятти-Одесса» в районе села Масютовска Харьковской области, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

