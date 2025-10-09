ВСУ подорвали аммиакопровод «Тольятти-Одесса»
Вооружённые силы Украины, с целтю снижения темпов наступления российской армии, заминировали ответвление аммиакопровода «Тольятти-Одесса». Об этом заявили в Минобороны РФ.
В ведомстве указали, что был заминирован участок, находящийся в районе 2,5 км восточнее населенного пункта Русин Яр в ДНР.
«При отступлении подразделений ВСУ днём 9 октября 2025 года указанный трубопровод был подорван, что привело к выбросу остатков аммиака», - говорится в сообщении.
Отмечается, что среди российских военнослужащих никто не пострадал.
Ранее в Минобороны РФ заявили, что ВСУ подорвали участок аммиакопровода «Тольятти-Одесса» в районе села Масютовска Харьковской области, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
