ВСУ подорвали аммиакопровод «Тольятти-Одесса»

Минобороны РФ сообщило о подрыве ВСУ трубопровода с аммиаком Трамп верит, что сделка по Украине пополнит список урегулированных им конфликтов В Госдуме предложили заменить бумажные свидетельства о рождении на пластиковые На Солнце произошла сильная вспышка предпоследнего класса мощности Цены на новогодний отдых в России выросли на 5-6%