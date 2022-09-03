Инфекционист: Пик заболеваемости COVID-19 наступит между 10 и 14 сентября

Инфекционист напомнил, что инкубационный период для штамма «омикрон» составляет пять-семь дней.

«Безусловно, 1 сентября должен повлечь за собой рост заболеваемости. Где-то после 10 сентября все предпосылки для этого есть. Пика заболеваемости после начала учебного года можно ожидать через два инкубационных периода. То есть где-то между 10 и 14 сентября он будет», — заявил Малышев.

По словам эксперта, далее заболеваемость начнет постепенно снижаться. Медик рекомендовал ревакцинироваться от COVID-19, соблюдать социальную дистанцию и носить маски в общественных местах.

