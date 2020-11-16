Как выжить в пандемию? Названы продукты, защищающие от COVID-19
Германские ученые назвали продукты, способные подавлять до 97% патогенов коронавируса в организме, а российские эксперты НСН дали рекомендации по поддержанию иммунитета в пандемию.
Германские ученые выяснили, что сок черноплодной рябины способен подавить до 97% патогенов коронавируса в организме, сообщает bioRxiv.
Ученые напомнили, что респираторные вирусы поражают глотку человека. По данным специалистов, соки черноплодной рябины и граната, а также зеленый чай обладают вирулицидным эффектом. Рябина на 97% подавляет активность COVID-19, сок граната и зеленый чай — на 80%.
При этом ослабить коронавирус способны натуральные соки и зеленый чай, поскольку создают кислую среду и содержат растительные полифенолы, которые оказывают негативное влияние на вирус.
Ранее группа ученых, которые опубликовали свое исследование на портале medRxiv, исследовала влияние меда и тмина на больных коронавирусом в средней и тяжелой форме. Прием 1 грамма меда и 80 мг черного тмина на 1 кг массы тела облегчал течение болезни и сокращал срок заболевания в среднем на 4 дня.
Руководитель отделения микробиологии латентных инфекций Института имени Гамалеи Виктор Зуев в интервью НСН дал рекомендации по поддержанию иммунитета во время пандемии.
«В качестве профилактики нужно не хвататься за витамин D, а соблюдать рекомендованный режим самоизоляции. Это – прежде всего, вне зависимости от того, какого витамина вам не хватает. И, конечно, надо рационально питаться. Это не значит, что нужно обязательно употреблять в пищу ананасы и рябчиков. Питание должно быть рациональным, таким, чтобы ваш иммунитет не страдал. Это должна быть простая и здоровая пища – свежие овощи, фрукты, молочные продукты, много воды», - рекомендовал эксперт.
При это ранее в Роспотребнадзоре заявили, что употребление меда, лимона и чеснока не способно сыграть существенную роль в борьбе с коронавирусом.
В ведомстве отметили, что гражданам, в первую очередь, необходимо придерживаться социальной дистанции, тщательно мыть руки и проводить дезинфекцию поверхностей.
Первый зампред комитета Госдумы по образованию и науке, бывший главный санитарный врач России Геннадий Онищенко в свою очередь рассказал в эфире НСН о гибельности солнечного света для вируса.
«Почему у нас гриппа нет летом? Потому что тепло. Самое главное – ультрафиолет. Мы же рекомендуем в закрытых помещениях делать ультрафиолетовое облучение, когда людей нет. Потому что оно вредно для человека, но убивает вирус», - заметил собеседник НСН.
Учитывая отсутствие солнца в ближайшие полгода в России, рекомендация пить сок черноплодной рябины не выглядит такой уж экзотической. Ну и о масках тоже забывать не стоит.
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