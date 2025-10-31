Историка Тамару Эйдельман заочно арестовали за фейки о ВС РФ
Суд заочно арестовал признанную в РФ иноагентом историка Тамару Эйдельман. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Москвы.
В ведомстве напомнили, что против неё возбуждены дела по статьям о реабилитации нацизма, а также о распространении фейков о российской армии.
Срок ареста Эйдельман будет исчисляться с момента экстрадиции её на территорию РФ, либо с момента задержания на территории страны.
Ранее суд смягчил меру пресечения зампредседателю партии «Яблоко» Льву Шлосбергу (признан в РФ иноагентом) по делу о дискредитации ВС РФ, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru