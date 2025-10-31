Россиянам объяснили, как научиться откладывать деньги

Желающим научиться откладывать деньги следует вести учёт доходов и расходов. Об этом «Газете.Ru» заявил зампред комитета Госдумы по экономической политике Михаил Делягин.

По его словам, подобный учёт позволит узнать, какие суммы денег тратятся нерационально. При посещении супермаркетов не нужно покупать товары, находящиеся на удобных полках - выгодно всегда на «неудобьях»».

Делягин также посоветовал любыми способами избегать кредитов. и не брать . Такие советы в беседе с «Парламентарий напомнил, что много денег тратится нерационально, особенно в супермаркетах.

«Как говорил великий советский поэт Михаил Светлов: «Берешь чужие и на время, а отдаешь свои и навсегда», — а ведь речь шла о беспроцентных займах у друзей, а не как сейчас в банках», — заключил парламентарий.

Ранее микрофинансовая компания «Займер» провела опрос и выяснила, что от зарплаты до зарплаты денег всегда хватает только 7% россиян, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

