Россиянам объяснили, как научиться откладывать деньги

По его словам, подобный учёт позволит узнать, какие суммы денег тратятся нерационально. При посещении супермаркетов не нужно покупать товары, находящиеся на удобных полках - выгодно всегда на «неудобьях»».

Делягин также посоветовал любыми способами избегать кредитов. и не брать . Такие советы в беседе с «Парламентарий напомнил, что много денег тратится нерационально, особенно в супермаркетах.

«Как говорил великий советский поэт Михаил Светлов: «Берешь чужие и на время, а отдаешь свои и навсегда», — а ведь речь шла о беспроцентных займах у друзей, а не как сейчас в банках», — заключил парламентарий.

Ранее микрофинансовая компания «Займер» провела опрос и выяснила, что от зарплаты до зарплаты денег всегда хватает только 7% россиян, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

