Россиянам объяснили, как научиться откладывать деньги
Желающим научиться откладывать деньги следует вести учёт доходов и расходов. Об этом «Газете.Ru» заявил зампред комитета Госдумы по экономической политике Михаил Делягин.
По его словам, подобный учёт позволит узнать, какие суммы денег тратятся нерационально. При посещении супермаркетов не нужно покупать товары, находящиеся на удобных полках - выгодно всегда на «неудобьях»».
Делягин также посоветовал любыми способами избегать кредитов. и не брать . Такие советы в беседе с «Парламентарий напомнил, что много денег тратится нерационально, особенно в супермаркетах.
«Как говорил великий советский поэт Михаил Светлов: «Берешь чужие и на время, а отдаешь свои и навсегда», — а ведь речь шла о беспроцентных займах у друзей, а не как сейчас в банках», — заключил парламентарий.
Ранее микрофинансовая компания «Займер» провела опрос и выяснила, что от зарплаты до зарплаты денег всегда хватает только 7% россиян, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- «Священных коров нет?»: Театры взялись за байопики и сиквелы
- В Госдуме поддержали нового замминистра обороны без военного прошлого
- Группа «Ленинград» выпустила новый альбом
- В НАС рассказали о потерях бюджета из-за новых тарифов утильсбора
- Россиянам пообещали к Новому году Асти и Просекко по 600 рублей
- Историка Тамару Эйдельман заочно арестовали за фейки о ВС РФ
- Критик Соседов назвал достойного кандидата от России на «Интервидении-2026»
- Россиянам объяснили, как научиться откладывать деньги
- Лукашенко заявил, что Протасевич является сотрудником белорусской разведки
- Умер режиссер фильма «Самая обаятельная и привлекательная» Бежанов
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru