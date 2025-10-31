В Госдуме поддержали нового замминистра обороны без военного прошлого
Для развития оборонной промышленности нужен гражданский человек, который разберется в экономических аспектах, заявил НСН Виктор Соболев.
Россия должна быть готова отразить удары НАТО, поэтому нужно навести порядок в военном производстве. Для этого лучше всего подойдет новый заместитель министра обороны из сферы промышленности, рассказал депутат Госдумы, генерал-лейтенант в отставке Виктор Соболев в беседе с НСН.
Новым замминистра обороны России назначен бывший первый замминистра промышленности и торговли Василий Осьмаков. Его представил глава Минобороны Андрей Белоусов на заседании Совета министров обороны стран СНГ. Соболев отметил, что такой человек сейчас необходим армии.
«Функции на нового заместителя наложит сам министр обороны. Единственный момент заключается в том, что в условиях продолжающихся боевых действий, лучше бы назначать заместителями военных людей. С другой стороны, очень хорошо, что Осьмаков — бывший замминистра промышленности и торговли. Нам нужно в полном объеме восстановить оборонно-промышленный комплекс. Если здесь подставит заместитель плечо, то все будет хорошо. Сейчас ни для кого не секрет, что Европа готовится к войне с Россией. Нам нужна мощная оборонная промышленность, чтобы отразить угрозу от блока НАТО. Если новый заместитель будет отвечать именно за это направление, то это очень правильное назначение», — подчеркнул он.
Ранее Соболев раскрыл НСН «ошеломляющий» ответ России на удар «Томагавками».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Помидоры возглавили рейтинг самых подорожавших овощей
- «Угробит окончательно»: Учителя выступили против перехода на 12-летку
- «Можем бахнуть»: Лукашенко посоветовал не нарываться на применение «Орешника»
- Россиянам рассказали, сколько доллар будет стоить зимой
- «Священных коров нет?»: Театры взялись за байопики и сиквелы
- В Госдуме поддержали нового замминистра обороны без военного прошлого
- Группа «Ленинград» выпустила новый альбом
- В НАС рассказали о потерях бюджета из-за новых тарифов утильсбора
- Россиянам пообещали к Новому году Асти и Просекко по 600 рублей
- Историка Тамару Эйдельман заочно арестовали за фейки о ВС РФ
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru