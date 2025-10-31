Россия должна быть готова отразить удары НАТО, поэтому нужно навести порядок в военном производстве. Для этого лучше всего подойдет новый заместитель министра обороны из сферы промышленности, рассказал депутат Госдумы, генерал-лейтенант в отставке Виктор Соболев в беседе с НСН.



Новым замминистра обороны России назначен бывший первый замминистра промышленности и торговли Василий Осьмаков. Его представил глава Минобороны Андрей Белоусов на заседании Совета министров обороны стран СНГ. Соболев отметил, что такой человек сейчас необходим армии.