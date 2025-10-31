Россиянам рассказали, сколько доллар будет стоить зимой

По его мнению, рост курса рубля «возможен, но скорее гипотетически», например, в случае повышения ключевой ставки.

Также на стоимость начиональной валюты может повлиять резкий рост экспортной выручки или проседание импорта из-за вторичных санкций к торговым партнерам РФ.

«Оба события оцениваются нами как маловероятные. Базово ждем доллар зимой в пределах 80–88 рублей», — заключил эксперт.

Ранее глава РФПИ Кирилл Дмитриев заявил, что рубль стал самой успешной валютой 2025 года, укрепившись к доллару на 40%, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».