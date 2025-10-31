Группа «Ленинград» выпустила новый альбом

По словам лидера коллектива, в свадебных датах есть «бумажная свадьба, металлическая, золотая, серебряная», а вот поролоновой места не нашлось.

«Я подумал, что «поролоновая свадьба» — это собирательный образ всех наших русских свадеб... Это праздник праздников, где собрано все и одновременно ничего», - отметил музыкант.

Ранее Шнуров заявил, что хотел включить в новый альбом больше песен, но в итоге решил, что и шесть уже «много для современного слушателя», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

