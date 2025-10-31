Лукашенко заявил, что Протасевич является сотрудником белорусской разведки

Во время рабочей поездки в Витебскую область он напомнил об истории с самолётом авиакомпании Ryanair в мае 2021 года. По словам политика, летевший тогда в Вильнюс лайнер совершил посадку в Минске «после звонка, что у них на борту там какая-то взрывчатка».

«Пришлось нам операцию проводить по задержанию Протасевича... он же под прикрытием работал... Хотя нам не нужно было его задерживать... Он приехал в Грецию... доложил разведчикам... получил задание и летел обратно», - указал белорусский лидер.

Ранее суд в Минске приговорил Протасевича к восьми годам колонии, признав его виновным в публичных призывах к захвату власти, оскорблении президента, терроризме и в других преступлениях. Позже Лукашенко помиловал журналиста, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».