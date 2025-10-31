Лукашенко заявил, что Протасевич является сотрудником белорусской разведки
Роман Протасевич, которого все считали оппозиционером, на самом деле является сотрудником белорусской разведки. Как пишет БелТА, такое заявление сделал президент Белоруссии Александр Лукашенко.
Во время рабочей поездки в Витебскую область он напомнил об истории с самолётом авиакомпании Ryanair в мае 2021 года. По словам политика, летевший тогда в Вильнюс лайнер совершил посадку в Минске «после звонка, что у них на борту там какая-то взрывчатка».
«Пришлось нам операцию проводить по задержанию Протасевича... он же под прикрытием работал... Хотя нам не нужно было его задерживать... Он приехал в Грецию... доложил разведчикам... получил задание и летел обратно», - указал белорусский лидер.
Ранее суд в Минске приговорил Протасевича к восьми годам колонии, признав его виновным в публичных призывах к захвату власти, оскорблении президента, терроризме и в других преступлениях. Позже Лукашенко помиловал журналиста, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
