Рост числа «просрочек» по микрозаймам связан не только с замедлением экономики и снижением зарплат, но и с тем, что люди ведутся на рекламу компаний по банкротству. Об этом в пресс-центре НСН арбитражный управляющий Феликс Амаров.

Коллекторы купили рекордный объем просроченных займов микрофинансовых организаций (МФО) в 2025 году, пишут «Ведомости» со ссылкой на статистику сервиса по возврату просроченной задолженности ID Collect. Так, впервые значение вышло из двузначной зоны и достигло 113,4 млрд рублей. Это на 27,42% выше аналогичного показателя за 2024 год и на 58,38% – за 2023 год. Аморов пояснил, что компании пытаются почистить свой баланс.

«Скорее всего, выкупается часть невозвратных долгов, просто чтобы почистить основное юрлицо, чтобы был хороший баланс, чтобы у них в портфеле не было вот этой невзысканной «кредиторки». Я думаю, речь не идет о том, что самозапреты на кредиты не работают. У нас же есть еще накопительный эффект. Люди когда-то взяли кредиты, как-то их платили, а потом в какой-то момент не смогли платить. Есть и объективные причины - это действительно замедление экономики, закрытие каких-то предприятий, уменьшение зарплат. Но есть и причины, навязанные рекламой компаний по банкротству, которые обещают, что все спишут, и людям ничего не надо будет за это платить. Люди в это верят, в эту рекламу, перестают платить, хотя потом это тянет за собой негативные последствия», - рассказал он.