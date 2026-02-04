«Ведутся на рекламу»: Почему россияне «забили» на долги
Феликс Амаров раскрыл НСН, что компании по банкротству в рекламе обещают, что все спишут, и людям ничего не надо будет за это платить, однако потом это выливается в большие проблемы.
Рост числа «просрочек» по микрозаймам связан не только с замедлением экономики и снижением зарплат, но и с тем, что люди ведутся на рекламу компаний по банкротству. Об этом в пресс-центре НСН арбитражный управляющий Феликс Амаров.
Коллекторы купили рекордный объем просроченных займов микрофинансовых организаций (МФО) в 2025 году, пишут «Ведомости» со ссылкой на статистику сервиса по возврату просроченной задолженности ID Collect. Так, впервые значение вышло из двузначной зоны и достигло 113,4 млрд рублей. Это на 27,42% выше аналогичного показателя за 2024 год и на 58,38% – за 2023 год. Аморов пояснил, что компании пытаются почистить свой баланс.
«Скорее всего, выкупается часть невозвратных долгов, просто чтобы почистить основное юрлицо, чтобы был хороший баланс, чтобы у них в портфеле не было вот этой невзысканной «кредиторки». Я думаю, речь не идет о том, что самозапреты на кредиты не работают. У нас же есть еще накопительный эффект. Люди когда-то взяли кредиты, как-то их платили, а потом в какой-то момент не смогли платить. Есть и объективные причины - это действительно замедление экономики, закрытие каких-то предприятий, уменьшение зарплат. Но есть и причины, навязанные рекламой компаний по банкротству, которые обещают, что все спишут, и людям ничего не надо будет за это платить. Люди в это верят, в эту рекламу, перестают платить, хотя потом это тянет за собой негативные последствия», - рассказал он.
Также Амаров раскрыл, что многие стараются урегулировать споры по долгам в досудебном порядке, так как суды связаны с огромными расходами.
«Досудебные споры, как правило, в приоритете. Судиться в России становится дорого и сложно, потому что вырастают госпошлины за подачу исков. Нужно соблюсти претензионный досудебный характер. Плюс суды стали рассматривать дела дольше, хотя был Верховный суд, который постановил рассматривать дела быстрее. Поэтому все стараются в досудебном порядке кому-то пойти навстречу. Но если так не получается, то, конечно, идут в суд», - подытожил он.
Ранее гендиректор Лиги защиты должников по кредитам Сергей Крылов заявил НСН, что к микрофинансовым организациям лучше вообще не обращаться, или делать это как минимум с юристом, так как условия там всегда кабальные.
