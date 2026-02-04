Умер заслуженный тренер РФ по теннису Владимир Камельзон
Заслуженный тренер РФ по теннису Владимир Камельзон умер на 88-м году жизни. Об этом со ссылкой на Федерацию тенниса России (ФТР) сообщает RT.
В ФТР отметили, что Камельзон посвятил теннису всю свою профессиональную жизнь, стоял у истоков создания теннисных центров в стране, был членом правления федерации, а также председателем её Тренерского совета.
«Соболезнуем родным и близким Владимира Наумовича», - говорится в сообщении.
Причина смерти Камельзона не уточняется.
Ранее в возрасте 85 лет умер бывший главный тренер сборной России по футболу Борис Игнатьев, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- «Ведутся на рекламу»: Почему россияне «забили» на долги
- Умер заслуженный тренер РФ по теннису Владимир Камельзон
- Пошутивший про инвалида комик Останин получил почти шесть лет колонии
- К совершенству мимо спортзала: Зачем мужчины обращаются к пластическому хирургу
- Маргарита Симоньян стала объявлять станции в «Поезде пропаганды»
- Удается чинить заранее: Как Россия добилась снижения числа авиакатастроф
- Гостиницы и «псевдожилье»: Кому поможет временная регистрация в апартаментах
- Песков: Индия может закупать нефть не только у России
- ВС РФ освободили Староукраинку в Запорожской области
- Российский Amazon? Зачем Wildberries покоряет рынки Азии и Африки
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru