Умер заслуженный тренер РФ по теннису Владимир Камельзон

В ФТР отметили, что Камельзон посвятил теннису всю свою профессиональную жизнь, стоял у истоков создания теннисных центров в стране, был членом правления федерации, а также председателем её Тренерского совета.

«Соболезнуем родным и близким Владимира Наумовича», - говорится в сообщении.

Причина смерти Камельзона не уточняется.

Ранее в возрасте 85 лет умер бывший главный тренер сборной России по футболу Борис Игнатьев, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

