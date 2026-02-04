Умер заслуженный тренер РФ по теннису Владимир Камельзон

Заслуженный тренер РФ по теннису Владимир Камельзон умер на 88-м году жизни. Об этом со ссылкой на Федерацию тенниса России (ФТР) сообщает RT.

Умер экс-президент ВФЛА Валентин Балахничев

В ФТР отметили, что Камельзон посвятил теннису всю свою профессиональную жизнь, стоял у истоков создания теннисных центров в стране, был членом правления федерации, а также председателем её Тренерского совета.

«Соболезнуем родным и близким Владимира Наумовича», - говорится в сообщении.

Причина смерти Камельзона не уточняется.

Ранее в возрасте 85 лет умер бывший главный тренер сборной России по футболу Борис Игнатьев, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: ТАСС / Сергей Фадеичев
ТЕГИ:Большой ТеннисТеннисСмертьСпорт

Горячие новости

Все новости

партнеры