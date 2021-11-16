К QR-кодам вакцинированных могут добавить фото

В сертификаты вакцинации от коронавируса, которые россияне вскоре будут предъявлять в большинстве общественных мест, могут добавиться фотографии, сообщают «Известия» со ссылкой на высокопоставленного чиновника.

Голикова сравнила сертификат о вакцинации от коронавируса с паспортом

По его словам, этот вопрос на прошлой неделе обсуждался в Минцифры. Мера позволит сократить очереди, которые могут возникнуть в ходе массовых проверок кодов. Сейчас сертификаты не подтверждают личность владельцев, и при их предъявлении приходится дополнительно показывать паспорт.

По словам источника издания, если проверяющий будет сразу видеть еще и фото получателя сертификата, подтверждать личность двумя документами не потребуется.

Как сообщалось, 15 ноября была установлена официальная форма бумажного сертификата о вакцинации против COVID-19.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:Коронавирус
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