В Москве уже каждая седьмая квартира стоит дороже 60 млн рублей
В Москве резко сократилась доля квартир с ценой лота до 30 млн рублей — сразу на 9 процентных пунктов за год. Об этом пишет «Газета.Ru» со ссылкой на исследование Upside Девелопмент и консалтинговой компании Nikoliers.
Сейчас на первичном рынке новостроек доля предложений до 30 млн рублей составляет 54%. Варианты дороже 60, напротив, прибавили 4 пункта и достигли 13%. Это примерно каждая седьмая квартира.
Тренд на вымывание доступного предложения к 2026 году получил системный характер. Архитектурно-градостроительные требования столичных властей, связанные с обновлением облика города, делают нерентабельным строительство жилья более низкого класса.
За цифрами стоит и конкуренция девелоперов за платежеспособного покупателя. В приоритете остаются проекты, где по цене бизнес-класса предлагаются премиальные опции.
Заместитель гендиректора Upside Девелопмент Юрий Коган уточнил, что клиенты стали требовательнее и готовы платить за дополнительные метры, улучшенную отделку и развитую инфраструктуру. По его словам, окно возможностей в доступном сегменте постепенно закрывается. Через год-два те же локации и планировки могут подорожать на 20-30%.
Региональный директор департамента жилой недвижимости Nikoliers Кирилл Голышев добавил, что рынок поляризован: активность девелоперов в проектах комфорт-класса фактически прекратилась. Нынешние нормативы по плотности застройки и другие градостроительные изменения вынуждают создавать лоты средней площадью от 60 квадратных метров. Это сразу поднимает бюджет покупки и позиционирование проекта.
Недавно глава столичного Комплекса градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов заявил, что с начала года в Москве в ВАО строят 13 домов по реновации.
Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram | Max
Горячие новости
- Россиян предупредили об опасном «обновлении» ЕМИАС и портала «Госуслуги»
- Место для маневра: Волынец предложила регионам вслед за Татарстаном запретить вейпы
- В Москве уже каждая седьмая квартира стоит дороже 60 млн рублей
- Тесты на ПДД сочли недостаточным для велокурьеров на тротуарах
- МИД РФ призвал Бельгию снизить накал антироссийской риторики
- Юрист объяснил, что делать водителям при задержке выплаты по ОСАГО
- Международная федерация тенниса продлила отстранение России
- Сервис «Яндекс Такси» успокоил водителей, не получивших выплату дохода
- В Великобритании признали отсутствие наказаний для служащих в ВСУ британцев
- Трамп ответит: Санкции ЕС не смогут сорвать дизельную сделку России и США