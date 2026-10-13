В Москве уже каждая седьмая квартира стоит дороже 60 млн рублей

В Москве резко сократилась доля квартир с ценой лота до 30 млн рублей — сразу на 9 процентных пунктов за год. Об этом пишет «Газета.Ru» со ссылкой на исследование Upside Девелопмент и консалтинговой компании Nikoliers.

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Сейчас на первичном рынке новостроек доля предложений до 30 млн рублей составляет 54%. Варианты дороже 60, напротив, прибавили 4 пункта и достигли 13%. Это примерно каждая седьмая квартира.

Тренд на вымывание доступного предложения к 2026 году получил системный характер. Архитектурно-градостроительные требования столичных властей, связанные с обновлением облика города, делают нерентабельным строительство жилья более низкого класса.

За цифрами стоит и конкуренция девелоперов за платежеспособного покупателя. В приоритете остаются проекты, где по цене бизнес-класса предлагаются премиальные опции.

Заместитель гендиректора Upside Девелопмент Юрий Коган уточнил, что клиенты стали требовательнее и готовы платить за дополнительные метры, улучшенную отделку и развитую инфраструктуру. По его словам, окно возможностей в доступном сегменте постепенно закрывается. Через год-два те же локации и планировки могут подорожать на 20-30%.

Региональный директор департамента жилой недвижимости Nikoliers Кирилл Голышев добавил, что рынок поляризован: активность девелоперов в проектах комфорт-класса фактически прекратилась. Нынешние нормативы по плотности застройки и другие градостроительные изменения вынуждают создавать лоты средней площадью от 60 квадратных метров. Это сразу поднимает бюджет покупки и позиционирование проекта.

Недавно глава столичного Комплекса градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов заявил, что с начала года в Москве в ВАО строят 13 домов по реновации.

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ФОТО: РИА Новости/Пелагия Тихонова
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