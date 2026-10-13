Задержанный журналист из Японии хранил материалы о планах Токио по биовойне
Задержанный на Сахалине по подозрению в шпионаже японский журналист хранил на рабочем месте фотокопии рассекреченных архивных документов ФСБ о подготовке Токио бактериологических атак против СССР. Об этом пишет РИА Новости.
Правоохранители выяснили, что он собирал и хранил сведения об обороноспособности РФ. Иностранец должен был передать информацию национальной разведке. Ее могли использовать против России.
На видео с обыском ФСБ крупным планом показала хранившиеся документы, в том числе распечатанные фотокопии обнародованного в 2025 году спецсообщения ведомства «О подготовке Японией бактериологической войны против Союза ССР».
Этот документ в феврале 1947 года направил начальник Управления МВД Советского Союза по Хабаровскому краю генерал-лейтенант Иван Долгих уполномоченному МГБ по Дальнему Востоку генерал-полковнику Сергею Гоглидзе.
В сообщении говорилось, что во время Второй мировой войны Япония планировала применить бактериологические средства массового истребления людей. Речь шла об отряде № 731, где проводили опыты по заражению чумой, сибирской язвой, холерой, тифом и другими болезнями.
Недавно подробно рассказывали о задержании корреспондента бюро японской газеты Hokkaido Shimbun.
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