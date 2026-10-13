Место для маневра: Волынец предложила регионам вслед за Татарстаном запретить вейпы
Помимо ограничений на торговлю электронными сигаретами также нужно усилить контроль за нелегальным рынком и интернет-продажами, заявила НСН Ирина Волынец.
Движение к запрету на торговлю вейпами и жидкостями для них в Татарстане верное, но отсутствие такого запрета в других регионах оставляет место для маневра, сказала НСН председатель Национального родительского комитета Ирина Волынец. В свою очередь, первый зампред комитета Госдумы по охране здоровья Леонид Огуль инициативу властей Татарстана поддержал.
Комитет Госсовета Татарстана поддержал законопроект о полном запрете розничной продажи вейпов в республике. Ввести ограничения планируется с 1 марта 2027 года сроком на пять лет. Согласно проекту закона, в республике полностью запретят торговать электронными сигаретами и жидкостями для них. Как объяснила НСН Волынец, которая не первый год выступает за запрет вейпов, региональные ограничения могут стать важным шагом на пути борьбы с вредной привычкой и показать, насколько эти меры влияют на потребление электронных сигарет среди несовершеннолетних.
«Но у такого подхода есть очевидное ограничение: если в одном регионе продукцию запрещают, а в соседнем она остаётся в свободной продаже, часть покупателей действительно может отправиться за ней за пределы республики. Кроме того, спрос может переместиться в интернет и нелегальную торговлю. В результате официальные продажи сократятся, но это ещё не будет означать, что люди перестали пользоваться вейпами. Поэтому я считаю, что необходимы единые федеральные подходы к защите здоровья граждан. Если государство признаёт электронные сигареты серьёзным риском для здоровья молодёжи, правила не должны зависеть исключительно от того, в каком регионе живёт ребёнок», - заявила Волынец.
При этом эксперт признает, что в связи с введением заперта возникает риск нелегальной торговли вейпами.
«Поэтому при введении ограничений необходимо одновременно усиливать контроль за нелегальными поставками и интернет-продажами, обеспечивать соблюдение правил лицензирования, выявлять продавцов, реализующих продукцию несовершеннолетним, и координировать работу регионов», - считает Волынец.
Первый зампред комитета Госдумы по охране здоровья Леонид Огуль поддержал намерение властей Татарстана запретить торговлю вейпами.
«Это эффективно. Если принял Татарстан, это его право. Привычка электронных сигарет молодеет, дошло уже до школ. До добра это не доведет. Никакие ограничения по возрасту или по каким-то качествам не помогут», - сказал парламентарий в беседе с НСН.
Ранее НСН сообщала, что в России начали действовать новые правила лицензирования табака и вейпов.
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