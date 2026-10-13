В Госдуме объяснили, почему не стоит удалять SMS от банков и госсервисов

В первую очередь это касается уведомлений о списании и зачислении денег, входе в личный кабинет, смене пароля или номера, подтверждении подачи заявления на «Госуслугах», записи на прием, назначении выплат, начислении налогов, штрафов или готовности документов.



По словам политика, такие сообщения помогают восстановить последовательность событий в спорной ситуации. Например, при неизвестном списании с карты или входе в личный кабинет, который человек не открывал. Иногда именно SMS помогает быстро установить точное время операции или обращения.



Сохраненные уведомления пригодятся и при задержке перевода, ошибке платежа, двойном списании или возврате средств. Аналогично с «Госуслугами»: при техническом сбое или долгом рассмотрении обращения данные о принятии заявления ускорят разрешение ситуации.



Чернышов напомнил: если пришло SMS о действиях, которые вы не совершали, игнорировать его нельзя. Нужно немедленно связаться с банком или поддержкой через официальные каналы, при необходимости заблокировать карту или доступ. Стоит проверить и безопасность учетной записи.



Хранить все сообщения месяцами не нужно. Одноразовые коды после использования теряют смысл. Уведомления о денежных операциях и важных действиях лучше стирать после подтверждения операции, добавил Чернышов.



Ранее в МВД перечислили данные, которые не стоит хранить в телефоне.

