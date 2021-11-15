Минздрав утвердил форму бумажного сертификата о вакцинации

Официальная форма бумажного сертификата о вакцинации против COVID-19 была установлена министерством здравоохранения России ранее в понедельник. Соответствующий приказ доступен на официальном портале правовой информации.

В документе отмечается, что, кроме справки о проведенной вакцинации, приказ также регламентирует сведения о противопоказаниях к вакцинации (так называемый «медотвод»).

Введение обязательных QR-кодов, скорее всего, возымеет действие на нежелающих прививаться россиян, предположил музыкант, актёр, солист и лидер группы «Несчастный случай» Алексей Кортнев в разговоре с Telegram-каналом «Радиоточка НСН».

