Минздрав утвердил форму бумажного сертификата о вакцинации
Официальная форма бумажного сертификата о вакцинации против COVID-19 была установлена министерством здравоохранения России ранее в понедельник. Соответствующий приказ доступен на официальном портале правовой информации.
В документе отмечается, что, кроме справки о проведенной вакцинации, приказ также регламентирует сведения о противопоказаниях к вакцинации (так называемый «медотвод»).
Введение обязательных QR-кодов, скорее всего, возымеет действие на нежелающих прививаться россиян, предположил музыкант, актёр, солист и лидер группы «Несчастный случай» Алексей Кортнев в разговоре с Telegram-каналом «Радиоточка НСН».
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