«Не берусь судить о критериях оценки, но если уж и требовать от них знаний, то не в виде тестов. Потому что тесты – это очень примитивные вещи, и жизнь показывает, что если только на них акцентировать внимание, можно методом тыка, случайно набрать необходимый балл. Как мне кажется, необходимы все-таки более основательные знания. А то, что курьеры, которые носятся по городу на средствах повышенной мобильности, должны знать ПДД и соблюдать их, для меня очевидно. Поэтому, уж если решили вводить подобного рода экзамен, его надо проводить качественно и основательно», - сказал эксперт.

Похмелкин отметил, что сам не раз становился свидетелем опасной езды курьеров, и настаивает, что отношение к этому со стороны контролирующих органов должно быть жестким.

«Они, безусловно, представляют опасность. Часто ездят и по тротуарам, и по проезжей части. А это означает, что они угрожают и пешеходам, и самим себе, в случае езды по проезжей части. Часто правила они вообще не соблюдают. Если едешь по проезжей части, ты должен выполнять все требования, которые предусмотрены для транспортного средства. Но ничего подобного не происходит. Они ездят по встречке, проезжают на красный свет, и в целом не считают себя участниками дорожного движения. Это я наблюдал многократно. Поэтому, конечно, уж коль скоро им предоставлено право передвигаться на каких-то средствах передвижения, то они должны соблюдать правила. Требования к ним должны быть жесткими, я в этом ни секунды не сомневаюсь», - добавил Похмелкин.

Ранее, как сообщала НСН, в Следственном комитете и Совете по правам человека при президенте РФ выступили за то, чтобы обязать курьеров получать права на электровелосипеды.

