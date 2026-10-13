«Бороды не портят»: Почему возрастные работники не спешат на пенсию
Возрастные работники - как старый конь, который не испортит борозды, заявил НСН Алексей Захаров. Гарри Мурадян добавил, что люди старше 55 могут быть не менее эффективными, чем молодежь.
Работники старше 55 лет вполне гармонично уживаются в офисе вместе с молодым поколениям, а в ряде областей их опыт востребован даже больше, считают опрошенные НСН специалисты - глава агентства по подбору и развитию персонала «АМАЛКО» Гарри Мурадян и HR-эксперт Алексей Захаров.
Исследование Центра макроэкономических исследований (ЦМИ) Сбербанка показало, что общая численность работающих россиян с 2021 по 2025 год увеличилась с 71,7 млн до 74,4 млн человек. Причем 80% общего прироста занятости обеспечили граждане в возрасте от 55 лет. Увеличение числа работающих представителей старшего поколения не связано в большинстве своем с возвращением людей на рынок труда после длительного перерыва. Скорее, речь идет о более позднем завершении трудовой карьеры. Часть россиян после достижения пенсионного возраста продолжает работать, а другие не спешат отправляться на заслуженный отдых. По мнению Гарри Мурадяна, ничего удивительного в этом нет, и люди из категории 55+ могут быть эффективными во множестве областей.
«Те, кто старше 55 лет, могут быть не менее эффективными, чем молодые коллеги, особенно там, где важны опыт и профессиональная экспертиза. В промышленности, инженерии, образовании и медицине опыт старшего поколения особенно востребован, даже больше, чем молодые. В IT, цифровом маркетинге и технологических отраслях молодые специалисты зачастую быстрее осваивают новые инструменты, поэтому тут, скорее, молодые впереди», - отметил Мурадян.
По словам эксперта, рост занятости старшего поколения связан в том числе с демографическими изменениями, кадровым дефицитом и увеличением пенсионного возраста.
«Простыми словам, за адекватные деньги и без «зумерских замашек», - отметил Мурадян.
Опрошенные НСН эксперты считают, что и уживаются в одном коллективе молодежь и «старички» вполне гармонично. Даже если последним приходится находиться в подчинении у первых.
«Возраст руководителя постепенно перестаёт иметь значение - на первый план выходят компетенции и управленческие навыки. Старшее поколение приносит опыт, экспертизу и стабильность, молодое - гибкость и новые технологии. Конфликты возникают чаще из-за различий в подходах к работе, а не из-за возраста. Наиболее эффективные команды те, где опыт старших сотрудников сочетается с энергией молодых», - говорит Мурадян.
В свою очередь Алексей Захаров уточнил, что ситуации, когда молодые руководят более зрелыми работниками, скорее, редкость.
«Как правило, молодые сотрудники работают в подчинении у более взрослых. Как-то предыдущие десять лет они уживались и дальше будут уживаться, ничего не поменяется никогда. Топ-менеджер — это тоже человек в возрасте – минимум 45 лет. Моложе не бывает. «Старички» же более опытные, соответственно – являются наставниками у молодежи. Они не способны быстро бегать, как молодые, но как правило совершают меньше ошибок. Поговорка: «Старый конь борозды не испортит, хотя глубоко и не пашет» не сегодня родилась и актуальной будет вечно. Не стоит и забывать, что каждый 55-летний когда-то был 20-летним», - добавил Захаров.
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