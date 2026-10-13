Юрист объяснил, что делать водителям при задержке выплаты по ОСАГО

В претензии нужно указать, что компания обязана выплатить неустойку, и потребовать решить вопрос самим переводом средств. Размер зависит от просроченного — ремонта или выплаты: от 0,5% до 1% за каждый пропущенный день.



Если страховая не реагирует — а это происходит крайне редко, — юрист советует обращаться к финансовому уполномоченному через официальный сайт. Там же можно потребовать взыскать страховое возмещение с неустойкой.



Ранее писали, что число жалоб на страховщиков по ОСАГО выросло почти на 20%.

