Юрист объяснил, что делать водителям при задержке выплаты по ОСАГО
Автомобильный юрист Лев Воропаев рассказал «Газете.Ru», что делать водителю, если страховая компания задерживает выплату или ремонт по ОСАГО. По его словам, автомобилисту следует предъявить претензию и потребовать неустойку.
В претензии нужно указать, что компания обязана выплатить неустойку, и потребовать решить вопрос самим переводом средств. Размер зависит от просроченного — ремонта или выплаты: от 0,5% до 1% за каждый пропущенный день.
Если страховая не реагирует — а это происходит крайне редко, — юрист советует обращаться к финансовому уполномоченному через официальный сайт. Там же можно потребовать взыскать страховое возмещение с неустойкой.
Ранее писали, что число жалоб на страховщиков по ОСАГО выросло почти на 20%.
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