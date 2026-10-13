HR-эксперт Лоикова объяснила, почему не стоит увольняться в октябре

Осеннее увольнение особенно рискованно для тех, кто рассчитывает на дополнительные выплаты по итогам года. Многие работодатели ближе к декабрю начисляют премии и бонусы, поэтому при досрочном уходе можно лишиться части дохода.



Февраль безопаснее, уверена Лоикова. По ее словам, в этот период можно закрыть полный цикл и забрать все положенные выплаты. Стоит учитывать и вознаграждение за праздничные смены в январе и неиспользованный отпуск. А если сначала планируется отдых, то дату ухода лучше перенести.



Эксперт напомнила и о нестабильности рынка труда. Осенью работодатели нередко сокращают расходы и готовятся к оптимизации штата, поэтому поиск вакансии может затянуться. Все тот же февраль благоприятнее. После праздников компании возобновляют подбор персонала.



Откладывать увольнение эксперт советует и тем, кто меняет профессию или претендует на повышение, при выгорании и конфликтах. Пауза позволит спокойнее оценить ситуацию. При этом изучать вакансии и проходить собеседования, не разрывая трудовые отношения, полезно даже тем, кто решил остаться до февраля.



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