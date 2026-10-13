МИД РФ призвал Бельгию снизить накал антироссийской риторики
13 октября в МИД России вызвали посла Бельгии Мишеля Жеребцоффа. Москва решительно отвергла участившиеся утверждения Королевства о растущих гибридных, диверсионных и прямых военных угрозах в адрес Бельгии и Европы, якобы исходящих от РФ. Об этом рассказала пресс-служба ведомства.
В министерстве объяснили, что откровенно агрессивные высказывания отдельных представителей Брюсселя способствуют дальнейшей эскалации и риску выхода раскручиваемой ими конфронтации из-под контроля.
Бельгийскую сторону призывали оценить последствия подобных заявлений и снизить накал антироссийской риторики, подстегивающей рост напряженности в Европе.
Ранее посол РФ в Брюсселе Денис Гончар говорил, что у Москвы нет резона нападать на Королевство или другую страну НАТО.
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