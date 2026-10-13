Россиян предупредили об опасном «обновлении» ЕМИАС и портала «Госуслуги»

По ее словам, схема начинается со звонка якобы из поликлиники или госучреждения. Собеседник предупреждает, что без обновления заблокируют запись к врачу, полис или медкарту. После жертве присылают ссылку или установочный файл.



Эксперт называет главным признаком обмана просьбу установить приложение из файла, а не официального магазина. Настораживать должны расширение .apk и названия вроде «Gosuslugi_update». Они имитируют настоящие, но не совпадают по названию.



В зависимости от полученных разрешений вредоносная программа может читать СМС, видеть содержимое экрана, управлять устройством и показывать поддельные окна банковских сервисов для сбора данных. Еще один прием — предложение продиктовать код для подтверждения записи или обновления сведений. В действительности его используют для входа в аккаунт.



Если подозрительный файл установился, эксперт советует отключить телефон от интернета. С другого устройства нужно сменить пароль для входа на портал, завершить активные сеансы и проверить историю входов. При риске доступа к финансовым приложениям следует немедленно связаться с банками, проверить кредитную историю и обратиться в полицию.



Если человек передал код, но не поставил программу, учетную запись все равно стоит проверить и защитить.



Ранее россиянам уже рассказывали, как распознать взлом аккаунта на «Госуслугах».

