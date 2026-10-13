Россиян предупредили об опасном «обновлении» ЕМИАС и портала «Госуслуги»
Мошенники под видом обновления «Госуслуг» или ЕМИАС предлагают установить на смартфон программу, которая перехватывает сообщения, пароли и банковские уведомления. Об этом «Газете.Ru» рассказала руководитель направления аналитических исследований Positive Technologies Ирина Зиновкина.
По ее словам, схема начинается со звонка якобы из поликлиники или госучреждения. Собеседник предупреждает, что без обновления заблокируют запись к врачу, полис или медкарту. После жертве присылают ссылку или установочный файл.
Эксперт называет главным признаком обмана просьбу установить приложение из файла, а не официального магазина. Настораживать должны расширение .apk и названия вроде «Gosuslugi_update». Они имитируют настоящие, но не совпадают по названию.
В зависимости от полученных разрешений вредоносная программа может читать СМС, видеть содержимое экрана, управлять устройством и показывать поддельные окна банковских сервисов для сбора данных. Еще один прием — предложение продиктовать код для подтверждения записи или обновления сведений. В действительности его используют для входа в аккаунт.
Если подозрительный файл установился, эксперт советует отключить телефон от интернета. С другого устройства нужно сменить пароль для входа на портал, завершить активные сеансы и проверить историю входов. При риске доступа к финансовым приложениям следует немедленно связаться с банками, проверить кредитную историю и обратиться в полицию.
Если человек передал код, но не поставил программу, учетную запись все равно стоит проверить и защитить.
Ранее россиянам уже рассказывали, как распознать взлом аккаунта на «Госуслугах».
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