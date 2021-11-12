Голикова сравнила сертификат о вакцинации от коронавируса с паспортом

«Сертификат прививки от коронавируса должен стать таким же важным документом в жизни наших граждан, как паспорт» - подчеркнула она.

Голикова добавила, что из регионов поступают радостные новости о рекордах по суточной вакцинации, при этом коллективного иммунитета нужно достичь в краткие сроки.

Ранее вице-премьер заявила, что уровень коллективного иммунитета к COVID-19 почти не растёт в Дагестане, Кабардино-Балкарии и на Камчатке.

