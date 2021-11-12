Голикова сравнила сертификат о вакцинации от коронавируса с паспортом
Вице-премьер Татьяна Голикова заявила, что сертификат вакцинации от COVID-19 должен стать для россиян одним из самых важных документов, сообщает РИА Новости.
«Сертификат прививки от коронавируса должен стать таким же важным документом в жизни наших граждан, как паспорт» - подчеркнула она.
Голикова добавила, что из регионов поступают радостные новости о рекордах по суточной вакцинации, при этом коллективного иммунитета нужно достичь в краткие сроки.
Ранее вице-премьер заявила, что уровень коллективного иммунитета к COVID-19 почти не растёт в Дагестане, Кабардино-Балкарии и на Камчатке.
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