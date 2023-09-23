Исследование: затяжной COVID может вызывать долгосрочные повреждения органов
Затяжной коронавирус может вызвать долгосрочные повреждения внутренних органов, следует из статьи в журнале Lancet.
Британские ученые выяснили, что у переболевших затяжным коронавирусом пациентов повреждения легких встречались почти в 14 раз чаще, повреждения мозга – в три раза чаще, а почек – в два раза чаще.
Отмечается, что степень повреждения органов зависела от тяжести перенесенного вируса, возраста пациента, а также наличия сопутствующих заболеваний.
Кандидат медицинских наук, иммунолог Николай Крючков в беседе с «Радиоточкой НСН» назвал вакцинацию главной защитой от коронавируса.
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