Исследование: затяжной COVID может вызывать долгосрочные повреждения органов

Британские ученые выяснили, что у переболевших затяжным коронавирусом пациентов повреждения легких встречались почти в 14 раз чаще, повреждения мозга – в три раза чаще, а почек – в два раза чаще.



Отмечается, что степень повреждения органов зависела от тяжести перенесенного вируса, возраста пациента, а также наличия сопутствующих заболеваний.

Кандидат медицинских наук, иммунолог Николай Крючков в беседе с «Радиоточкой НСН» назвал вакцинацию главной защитой от коронавируса.

