Исследование: россияне боятся «кракена» меньше, чем «омикрона»

Так, «кракен» сейчас страшит только каждого десятого гражданина, а год назад «омикрона» боялись 12%. Чуть больше тех, кто сейчас опасается нового штамма, — среди россиян старше 45 лет (12%).

Больше испытывающих опасения заразиться «кракеном» среди граждан, которые прививались от коронавируса ранее, чем шесть месяцев назад (13%). Среди вакцинированных менее полугода назад таковых 9%. Антипрививочники — самые бесстрашные: только 8% из них боятся «кракена».

Ранее директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии им. Н. Ф. Гамалеи Александр Гинцбург заявил, что появление нового варианта коронавирусной инфекции «Кракен» говорит о том, что вирус начнет меняться гораздо быстрее, и впоследствии появится еще больше новых штаммов, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

