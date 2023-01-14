Гинцбург: Коронавирус начнет меняться гораздо быстрее
Появление нового варианта коронавирусной инфекции «Кракен» говорит о том, что вирус начнет меняться гораздо быстрее, и впоследствии появится еще больше новых штаммов. Об этом заявил директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии им. Н. Ф. Гамалеи Александр Гинцбург в беседе с ТАСС.
Ученый отметил, что «Кракен» появился в результате рекомбинации, когда два различных штамма COVID-19 в клетке обменялись генетическим материалом.
«То же самое, что происходит при встрече мужчины и женщины, и рождаются дети, которые, соответственно, дают новую комбинацию: с одной стороны, дети на родителей похожи, а в то же самое время и не очень, с новыми свойствами. <...> Это говорит о том, что эволюция вируса сейчас пойдет гораздо быстрее, и разнообразие, с которым мы столкнемся, еще будет больше», — отметил Гинцбург.
Глава центра Гамалеи также указал, что свойства новых штаммов COVID-19 будут быстро меняться, и заболеваемость коронавирусом может вырасти.
Ранее Роспотребнадзор сообщил, что в Пензенской области был зафиксирован первый случая заражения подвидом омикрон-штамма XBB.1.5 «Кракен», пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
21,8 млн+5 078 / сут.
Умерли
394 тыс.+47 / сут.
Выздоровели
21,3 млн+4 271 / сут.
- Гинцбург: Коронавирус начнет меняться гораздо быстрее
- Небензя заявил о готовности России к достижению целей спецоперации мирным путем
- СМИ: Министр обороны ФРГ уйдет в отставку
- В российском посольстве предупредили о возможной подготовке ВСУ к использованию химоружия
- Небензя: «Мирный план» Киева не имеет отношения к реальности
- СМИ: Актера Дмитрия Назарова и его жену уволили из МХТ Чехова за антироссийскую позицию
- СМИ: Италия согласилась направить на Украину систему ПВО SAMP/T
- В Mail.ru объяснили сообщения об утечке данных пользователей
- В Литве произошел взрыв газопровода
- Минюст включил в реестр иноагентов актера Артура Смольянинова
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru