Гинцбург: Коронавирус начнет меняться гораздо быстрее

Ученый отметил, что «Кракен» появился в результате рекомбинации, когда два различных штамма COVID-19 в клетке обменялись генетическим материалом.

«То же самое, что происходит при встрече мужчины и женщины, и рождаются дети, которые, соответственно, дают новую комбинацию: с одной стороны, дети на родителей похожи, а в то же самое время и не очень, с новыми свойствами. <...> Это говорит о том, что эволюция вируса сейчас пойдет гораздо быстрее, и разнообразие, с которым мы столкнемся, еще будет больше», — отметил Гинцбург.

Глава центра Гамалеи также указал, что свойства новых штаммов COVID-19 будут быстро меняться, и заболеваемость коронавирусом может вырасти.

Ранее Роспотребнадзор сообщил, что в Пензенской области был зафиксирован первый случая заражения подвидом омикрон-штамма XBB.1.5 «Кракен», пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».

